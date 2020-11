Coronakrise Laut Ökonomen schrumpft die deutsche Wirtschaft bei verlängertem Teil-Lockdown

Der deutschen Wirtschaft droht Ökonomen zufolge durch die geplante Verlängerung des Teil-Lockdowns ein erneuter Rückschlag. „Wenn das so kommt, steigt die Wahrscheinlichkeit eines leichten Rückgangs des deutschen Bruttoinlandsproduktes im vierten Quartal“, sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding, am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Ähnlich sieht das ING-Chefvolkswirt Carsten Breszki: „Eigentlich ist ein Double Dip definitiv nicht mehr zu vermeiden“ - also ein erneuter Rückgang der Wirtschaftsleistung wie schon in den beiden ersten Quartalen 2020.