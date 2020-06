Coronakrise: Minister Le Maire: Frankreichs Wirtschaft schrumpft 2020 um elf Prozent

Rund 300.000 Cafés, Bars und Restaurants durften am Dienstag erstmals wieder öffnen. Sie können Le Maire zufolge bis Jahresende auf staatliche Hilfen aus dem Solidaritätsfonds rechnen, die zur Deckung der Fixkosten beitragen sollen. „Auch wenn es an einem Tag, an dem die Sonne scheint und die Cafés wieder öffnen, schwer zu hören ist: Der härteste Teil in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht liegt noch vor uns“, warnte Le Maire.