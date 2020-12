Coronakrise: Nach Drohung der Politik: Frankreichs Versicherer sehen von Erhöhung der Beiträge ab

Der Minister hat sich in diesem Jahr bereits mehrfach mit den Versicherern angelegt und ihnen vorgeworfen, nicht genug zur Linderung der Folgen der Corona-Pandemie beizutragen. Wie auch in Deutschland wehrt sich die Branche gegen Forderungen, Schäden zu tragen, die durch die staatlichen Beschränkungen zur Corona-Bekämpfung entstehen. Le Maire will dafür Schiedsverfahren auch für Unternehmen ermöglichen; bisher gibt es sie in Frankreich nur für Privatkunden. Eine verpflichtende Pandemie-Versicherung lehne er ab, sagte der Minister.