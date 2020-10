Coronakrise: Studie rechnet mit Verlust von 2000 Bank-Jobs in Frankfurt

Wegen der Corona-Pandemie verlagerten die Brexit-Banken aber Jobs langsamer als erwartet, so dass hier zwischen 2020 und 2022 nur 2000 neue Jobs entstünden, erklärten die Helaba-Volkswirte. Zugleich sei die Gesamtsituation mit Dauer-Niedrigzinsen, der zunehmenden Digitalisierung und der Corona-Pandemie so herausfordernd, dass der Arbeitsplatzabbau nun auch auf Frankfurt übergreifen dürfte. So hat die Deutsche Bank den Abbau von weltweit 18.000 Stellen angekündigt, die Commerzbank will Finanzkreisen zufolge in den kommenden Jahren rund 10.000 Jobs streichen - das wäre jede vierte Stelle.