Coronakrise: „Tiefpunkt durchschritten“: Deutsche Industrie mit kräftigem Auftragsplus

Nach einem Rekordrückgang auf dem Höhepunkt der Coronakrise füllen sich die Auftragsbücher der deutschen Industrie wieder. Die Bestellungen zogen im Mai um 10,4 Prozent an, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Plus von 15,0 Prozent gerechnet, nach minus 26,2 Prozent im April.