Coronakrise: Wirtschaftsweise erwarten bessere Konjunktur – trotz Teil-Lockdown

Der Konjunktureinbruch in Deutschland wird den Wirtschaftsweisen zufolge ungeachtet des Teil-Lockdowns im November weniger scharf ausfallen, als in der Finanzkrise 2009. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr um 5,1 Prozent einbrechen, sagte eine mit den Prognosen des Sachverständigenrates vertraute Person am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Damit fiele der ökonomische Schaden 2020 trotz Jahrhundert-Pandemie geringer aus als nach der Finanzkrise 2008.