Coronakrise: Zahl der Arbeitslosenanträge in USA überraschend wieder gestiegen

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist überraschend gestiegen. Insgesamt stellten vergangene Woche 770.000 Amerikaner einen Antrag auf staatliche Stütze, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. In den sieben Tagen zuvor waren es 725.000. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für vorige Woche lediglich mit 700.000 Anträgen gerechnet.