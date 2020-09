Coronavirus: Astra Zeneca setzt wohl Impfstoffstudie vorübergehend aus

Bei dem in Spätstudien befindlichen Impfstoffkandidaten des Pharmakonzerns Astra Zeneca werden einem Medienbericht zufolge Nebenwirkungen vermutet. Die Studie des vielversprechenden experimentellen Impfstoffs werde nach dem Auftreten mutmaßlicher schwerwiegender Nebenwirkungen bei einem Proband in Großbritannien ausgesetzt, berichtete die Gesundheitsnachrichten-Webseite „Stat News“ am Dienstag unter Berufung auf eine Sprecherin des Unternehmens. „Der Standard-Prozess hat eine Impfpause ausgelöst, um die Überprüfung der Sicherheitsdaten zu ermöglichen,“ wird diese zitiert.