Coronavirus: Diabetes und Covid-19: Forscher untersuchen mögliche Verbindung

In einem Bericht der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden umfassende Daten von Krankenversicherungen zu neuen Diabetes-Fällen von März 2020 bis Juni 2021 ausgewertet. Demnach war die Stoffwechselerkrankung deutlich häufiger bei Kindern, die Covid-19 hatten. Der Report unterschied nicht zwischen Typ 1, der typischerweise in der Kindheit beginnt, und dem mit Übergewicht in Verbindung stehenden Typ 2.