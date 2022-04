Coronavirus: Moderna: Kombinierter Booster-Impfstoff in Studie wirksamer

Der US-Pharmahersteller Moderna hat mit seinem weiterentwickelten Coronaimpfstoff in einer Studie vielversprechende Ergebnisse erzielt. Der bivalente Boosterwirkstoff, der sowohl an die Beta-Variante als an das ursprüngliche Coronavirus („Wildtyp“) angepasst ist, habe eine bessere Immunantwort gegen eine Reihe von Virusvarianten einschließlich Omikron erzielt, teilte Moderna am Dienstag mit. Der Impfstoff habe höhere neutralisierende Antikörpertiter gegen die Omikron-Variante erzeugt als die Auffrischimpfung des derzeit verwendeten Impfstoffs.