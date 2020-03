Coronavirus Wirtschaftsweise sehen weitere Einsatzmöglichkeiten der EZB als Krisenfeuerwehr

Dazu sei aber in einem ersten Schritt ein „klares Signal“ der Euro-Staaten nötig, bei Bedarf zusätzliche Mittel, etwa über den Euro-Rettungsschirm ESM „ab sofort zur Verfügung zu stellen“, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Sondergutachten der Sachverständigen zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie.