Credit Suisse-Chef Thiam: „Ich werde die Bank auch weiterhin führen“

ZürichDer Chef der Credit Suisse, Tidjane Thiam, will auch nach mehreren Verlustjahren in Folge nicht hinwerfen. „Für mich persönlich ist es ein Privileg, Credit Suisse zu führen, und das werde ich auch weiterhin tun“, sagte er der Zeitung „Finanz und Wirtschaft“ in einem am Dienstag veröffentlichten Interview.