Credit Suisse: Schweizer Bank droht neuer juristischer Ärger in den USA

FrankfurtDer Schweizer Großbank Credit Suisse könnte erneut juristischer Ärger ins Haus stehen: Mehrere Anwaltskanzleien hätten in New York eine Sammelklage im Namen von US-Aktionären der Bank eingereicht, berichtet die Schweizer „SonntagsZeitung“. In der Klageschrift seien nicht nur die Bank selbst als Beklagte genannt, sondern auch Bankchef Tidjane Thiam und Finanzchef David Mathers. Das Gericht in New York habe noch nicht entschieden, ob sie zugelassen werde. Die Bank wies die Vorwürfe als unbegründet zurück.