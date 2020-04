Einige Kinder, hieß es in der Mail, müssten in Quarantäne gehen. Innerhalb von fünf Tagen hatte die Schulleiterin das Kollegium reorganisiert: Schon am 11. März öffnete pünktlich um 8.20 Uhr die Digital-Version der Bonner Privatschule. In ihrem allerersten Klassenchat erhielten die Kinder Instruktionen, wie sie vorübergehend von zu Hause aus lernen sollten. Niemand dachte damals an eine Dauerlösung. Jetzt, knapp vier Wochen später, stellen sich alle darauf, dass die virtuelle Schule ein dauerhaftes Provisorium wird.