Cyber-Kriminalität: Twitter: 130 Konten bei jüngstem Hackerangriff im Visier

Bei dem jüngsten Hackerangriff auf Twitter sind nach Angaben des Unternehmens 130 Konten ins Visier geraten. Die Hacker seien in der Lage gewesen, bei 45 dieser Accounts die Passwörter zurückzusetzen, teilte die in San Francisco ansässige Firma am Samstag in einem Blogeintrag mit. Bei bis zu acht Konten hätten die Hacker Informationen über das Tool „Your Twitter Data“ heruntergeladen.