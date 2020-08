Cyberangriff: Drei Verdächtige im spektakulären Twitter-Hack beschuldigt

Zwar hatte auch das FBI und das Justizministerium in dem Fall gegen den 17-jährigen Beschuldigten in Florida ermittelt. Doch erklärte der Staatsanwalt des Bezirks Hillborough County, Andrew Warren, dass sein Büro das Strafverfahren gegen C. vor einem Gericht des Südstaates einleite, weil die Gesetze in Florida die Anklage von Minderjährigen wegen solcher Finanzbetrugsfälle gegebenenfalls erlaube. Und C. sei der Kopf der Hacker-Betrugsmasche gewesen, ergänzte Warren. „Dieser Beschuldigte lebt hier in Tampa, beging das Verbrechen hier, und wird hier strafrechtlich belangt.“