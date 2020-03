Das Londoner Magazin „Timeout“ hat sich in „TimeIn“ umbenannt und gibt Tipps für virtuelle Museumstouren. Ob National Gallery in London, Guggenheim in New York, Rijksmuseum in Amsterdam, Eremitage in Sankt Petersburg oder Uffizien in Florenz – mit der Ausgangssperre entdeckt die Welt völlig neue Formen des Reisens. Die ganze Welt in ihrem Avatar-Dasein ist virenfrei und unverhofft klimaschonend in Sekunden zu erreichen.