Denn nur so können wir die mannigfaltigen Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz für den Umweltschutz nutzen – ohne zu riskieren, dass der Effekt durch einen allzu großen CO2-Abdruck verpufft. Mit Hilfe von Sensoren können zum Beispiel intelligente Bewässerungssysteme installiert, der Wasserverbrauch gesenkt und die Ernten gesteigert werden. Das World Economic Forum listet in seiner aktuellen Studie „Fourth Industrial Revolution for the Earth“ mehr als 80 Möglichkeiten auf, wie KI nachhaltig eingesetzt werden kann. Auch das Bundesumweltministerium sieht in KI ein wichtiges Instrument im Kampf gegen den Klimawandel und hat seine Förderinitiative „KI-Leuchttürme für Umwelt, Klima, Natur und Ressourcen“ im Jahr 2020 um 20 Millionen auf rund 45 Millionen Euro aufgestockt.