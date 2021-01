Cyberkriminalität Ermittler schalten gefährliche Schadsoftware Emotet aus

In Deutschland wurde 17 Server beschlagnahmt, wie das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mitteilte. Alleine in Deutschland war nach BKA-Angaben ein Schaden in Höhe von mindestens 14,5 Millionen Euro verursacht worden. Die Ermittler sprachen von „einem bedeutenden Schlag gegen die international organisierte Internetkriminalität und zugleich eine wesentliche Verbesserung der Cybersicherheit in Deutschland“.