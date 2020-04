Cybersecurity: Gefährliche Gamer

Und dabei gibt es offenbar einen direkten Bezug zur aktuellen Coronakrise. Fast zur gleichen Zeit, wie die flächendeckenden Ausgangssperren verhängt wurden, stieg auch die Zahl entsprechender Angriffe in vielen Ländern deutlich an. So wuchs etwa die Zahl der Attacken in Europa in diesem März um 25 Prozent gegenüber Februar und sogar um 37 Prozent gegenüber März vergangenen Jahres. „Wir gehen davon aus, dass darunter vielfach Leute sind, die die Zeit zu Hause nun auch fürs Gaming nutzen. Und viele davon spielen offenbar nicht ausschließlich mit fairen Mitteln“, stellt Modi fest.