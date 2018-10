Daniele Nouy: EZB-Bankenaufseherin hält Kultur in der Branche immer noch für verbesserungswürdig

FrankfurtDie oberste EZB-Bankenaufseherin hält die Kultur in der Finanzbranche noch immer für stark verbesserungswürdig. Diese scheine ihren eigenen Ehrenkodex zu haben und das sei ein Problem, sagte Danièle Nouy am Montag laut Redetext in Brüssel. „Schließlich bietet das Bankgeschäft eine Menge Gelegenheiten reich zu werden auf Kosten anderer – ob diese Kunden sind, Aktionäre oder Steuerzahler.“