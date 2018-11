Daniele Nouy: EZB-Bankenaufseherin: Rendite-Anstieg könnte Italiens Wirtschaft schaden

MailandDie steigenden Anleihenrenditen in Italien könnten nach Einschätzung der obersten EZB-Bankenaufseherin Daniele Nouy im Endeffekt der Volkswirtschaft des Eurolandes schaden. Der zunehmende Renditeabstand zwischen italienischen und deutschen Staatspapieren könnte die „positiven Ergebnisse“ der italienischen Banken bei der Reduzierung der Problemkredite in Gefahr bringen, sagte die Französin der Zeitung „Il Sole 24 Ore“ in einem Interview am Samstag.