Dank lockerer Geldpolitik: Banken geben deutlich mehr Kredite aus als im Vorjahr

FrankfurtDie Kreditvergabe der Banken in der Eurozone zieht dank der lockeren Geldpolitik der EZB an. Im Februar reichten die Geldhäuser an Unternehmen 3,1 Prozent mehr Darlehen aus als ein Jahr zuvor, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Im Januar hatte der Zuwachs bei 3,4 Prozent gelegen. An die Privathaushalte vergaben die Banken im Februar 2,9 Prozent mehr Kredite als vor Jahresfrist.