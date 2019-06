Darlehen: EZB-Bankenaufseher Enria warnt vor Zunahme von faulen Krediten

FrankfurtEZB-Bankenaufseher Andrea Enria hat vor einer Zunahme der ausfallgefährdeten Darlehen bei Banken in der Euro-Zone gewarnt. Trotz des jahrelangen Wirtschaftswachstums sei bei manchen Banken eine steigende Anzahl von Kreditausfällen zu beobachten, sagte Enria am Freitag bei einer Veranstaltung in Frankfurt: „Wir halten das für besorgniserregend, und die Banken sind aufgefordert, dies einzudämmen und ihre Kreditvergabestandards zu überdenken.“