Darlehen: EZB – Kreditvergabe an Unternehmen beschleunigt sich dritten Monat in Folge

Die Kreditvergabe von Banken an Unternehmen in der Euro-Zone hat sich im November den dritten Monat in Folge beschleunigt. Sie wuchs um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Europäische Zentralbank am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Im Oktober hatte das Plus noch bei 2,5 Prozent gelegen. Die Darlehen an private Haushalte nahmen im vergangenen Monat um 4,2 Prozent zu, nach 4,1 Prozent im Oktober.