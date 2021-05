Darlehen: Kreditfluss an Unternehmen im Euro-Raum verliert an Dynamik

Das Wachstum bei den Firmenkrediten im Euro-Raum hat zu Beginn des zweiten Quartals deutlich an Schwung verloren. Banken vergaben in April 3,2 Prozent mehr Darlehen an Unternehmen als im Vorjahr, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag in Frankfurt mitteilte. Im März hatte der Zuwachs noch bei 5,3 Prozent gelegen.