Datenbank: Persönliche Daten von fast allen Bewohnern Ecuadors offen im Netz entdeckt

In der Datenbank befindet sich dem Bericht zufolge auch ein Eintrag zu Julian Assange. Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks war im Juni 2012 aus einem Hausarrest in Großbritannien in die ecuadorianische Botschaft in London geflohen und hatte dort politisches Asyl beantragt. Im Januar 2018 wurde er eingebürgert, im April 2019 dann von der Polizei in London festgenommen, nachdem Ecuador ihm das Asyl entzogen hatte.