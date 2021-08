Datenklau: Was den Hacker von T-Mobile US antreibt

Ein 21-jähriger Amerikaner hat gegenüber der US-Tageszeitung „Wall Street Journal“ die Verantwortung für den bislang größten Datendiebstahl bei dem Mobilfunkanbieter T-Mobile US übernommen. In einem Austausch mit der Zeitung auf der Messaging-Platform Telegram zeigte er sich entsetzt drüber, wie leicht ihm der Zugriff auf die Daten gefallen sei. Binnen einer Woche habe er mehr als 54 Millionen persönliche Datensätze klauen können. „Ich bin in Panik verfallen, weil ich Zugang zu so etwas Großem hatte“, so der Mann, der sich als John Binns ausgibt. „Deren IT-Sicherheit ist fürchterlich.“