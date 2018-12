 Datenschutz: Krankenkasse muss Foto für Gesundheitskarte löschen

Kassel, KonstanzEine Krankenkasse darf Porträtfotos von Versicherten aus Datenschutzgründen nicht dauerhaft speichern. Bilder für die elektronische Gesundheitskarte müssten gelöscht werden, wenn die Karte hergestellt und dem Versicherten übermittelt sei, entschied das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil. Eine Speicherung bis zum Ende des Versicherungsverhältnisses sei unzulässig.