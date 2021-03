David Solomon: Chef von Goldman Sachs verspricht Hilfe für überarbeitete Jungbanker

Die am stärksten belasteten Teams sollten mit Bankern aus anderen Abteilungen verstärkt werden, heißt es in dem Protokoll weiter. Dazu sollen zusätzliche Jungbanker eingestellt werden. Das Geldhaus verstehe, dass die Belegschaft in der Corona-Pandemie unter besonderem Druck stehe, zumal die meisten Mitarbeiter von zuhause aus arbeiteten. „In dieser Welt des Homeoffice fühlt es sich so an, als ob wir rund um die Uhr in Verbindung stehen müssen“, sagte Solomon. „Wir müssen Unterstützung geben und Richtlinien aufstellen. Das ist nicht leicht, und wir arbeiten hart daran, dass es besser wird.“