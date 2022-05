Davos IWF-Chefin Georgiewa erwartet keine globale Rezession

Eine weltweite Rezession ist nach Ansicht von IWF-Chefin Kristalina Georgiewa nicht in Sicht. Das vom Internationalen Währungsfonds prognostizierte globale Wirtschaftswachstum von 3,6 Prozent sei weit von einer Rezession entfernt, sagte Georgiewa am Montag bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos. Sie fügte aber hinzu: „Was wir erleben könnten, ist eine Rezession in einigen Ländern, die von vorneherein schwach sind.“