Dax-Konzern: Deutsche Telekom erhöht Prognose für 2023 leicht

Der wichtigste Pfeiler im Geschäft der Bonner ist weiterhin die US-Tochter T-Mobile US. Auf dem umkämpften US-Markt mit den Platzhirschen AT&T und Verizon wurden rund 64 Prozent des Konzernumsatzes erwirtschaftet. Inzwischen haben die Bonner ihren Anteil an T-Mobile US auf 48,4 Prozent ausgebaut und dafür von Softbank Aktien für 2,4 Milliarden Dollar gekauft, peilen aber laut Firmenchef Timotheus Höttges „in Kürze“ die Kontrollmehrheit an.