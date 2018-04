DB-Investmentbanking: Deutsche-Bank-Vorstand Ritchie verhandelt über Abschied

Die von Ritchie zusammen mit Marcus Schenck geleitete Investmentbanking steht zwar immer noch für einen Großteil der Erträge, kostet wegen der hohen Boni allerdings auch viel Geld. Zudem verliert die Deutsche Bank in dem prestigeträchtigen Geschäft Marktanteile gegenüber der mächtigen US-Konkurrenz. Derzeit überprüft die Bank vor allem den Handel mit Anleihen, Aktien, Devisen und Rohstoffen - insbesondere in den USA, aber nicht ausschließlich dort, wie ein Insider vor kurzem berichtete. Am Ende des umfassenden Checks sollen Empfehlungen an den Vorstand stehen, die theoretisch auch weitere Stellenstreichungen und den Rückzug aus oder die Stärkung von speziellen Aktivitäten beinhalten könnten.