Depfa : Abwicklungsgesellschaft macht Gewinn mit Altbeständen der Hypo Real Estate

Langfristig stellt sich deshalb für das Management der Mutter FMS in München die Frage, wie es mit der Depfa weitergehen soll. Auch wenn es vermutlich noch Jahre dauert, bis die allerletzten Bestände veräußert sind, so zeichnet sich doch bereits ab, dass irgendwann der Punkt kommen wird, an dem es wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist, die Bestände selbst zu verwalten. Würde der Preis stimmen, dann könnten die Restbestände eines Tages an einen anderen Investor gehen, ist immer wieder zu hören.