Der Medien-Kommissar: ARD-Chef plant Allianz gegen Facebook, Google & Co.

Deutschland und Europa müssen schleunigst aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Nicht Geldstrafen in Milliardenhöhen oder die Einführung einer Digitalsteuer verhindern Monopole. Eine Dominanz kann langfristig nur durch wettbewerbsfähige Konkurrenten aufgebrochen werden. Deshalb muss rasch auf nationaler und europäischer Ebene das Kartell-, Urheber-, Telekommunikationsrecht und Datenschutz so angepasst werden, dass in Europa aus einem Verbund zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Medien wettbewerbsfähige Gegner entstehen.