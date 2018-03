Der Medien-Kommissar: Ein filmreifes Leben mit extremen Höhen und Tiefen

Müde sieht Hans Kammerlander aus. Das ist kein Wunder, denn der Extrem-Alpinist ist nach einer anstrengenden Deutschland-Tour mit Stationen in der ZDF-Talkshow seines Landsmanns Markus Lanz in Hamburg und Buchmesse in Leipzig in seine geliebte Südtiroler Heimat zurückgekehrt. Sein letzter Termin an diesem Tag ist die Filmkonferenz Incontri in Schenna, die von der Südtiroler Filmförderung IDM veranstaltet wird.