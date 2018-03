Der Medien-Kommissar: Populisten – die Fakten-Verdreher diesseits und jenseits des Atlantiks

Die Sorge um den Journalismus in der Demokratie beschäftigt Hollywood. Oscar-Preisträger Steven Spielberg legt nun mit seinem Film „Die Verlegerin“, der am Donnerstag in die deutschen Kinos kommen wird, ein beeindruckendes Plädoyer für die Medienfreiheit vor. Im Mittelpunkt des Streifens steht das damalige Familienunternehmen „Washington Post“ mit der Verlegerwitwe Katherine Graham (Meryl Streep) und ihr Reporter Ben Bagdikian (Tom Hanks) im Jahr 1971. Gegen den enormen Widerstand des Weißen Hauses veröffentlicht das Tandem die sogenannten Pentagon-Papiere, die das Lügenkonstrukt von Präsident Richard Nixon um den Vietnam-Krieg, entlarven. Die Verlegerwitwe riskiert alles und entscheidet für die uneingeschränkte Medienfreiheit und gegen das manipulative Establishment in Washington.