Der Medien-Kommissar: Sexuelle Belästigung beim WDR – Intendant Buhrow muss endlich Führungsstärke zeigen

Während die Rücktrittskultur in der Politik zu Recht zur DNA der Bundesrepublik gehört, verstehen sich die Rundfunkanstalten wie Institutionen von Gottes Gnaden. In diesem System werden Abteilungen und Ableger zu Duodezfürstentümern, in denen nach herrschaftlichem Prinzip regiert wird. Es sind die sehr prinzipiellen Deformationen, die in über einem halben Jahrhundert seit der Einführung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entstanden sind.