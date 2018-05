Der Medien-Kommissar: Wie man sich Hassmails mit Humor widersetzt

An Humor fehlt es Hasnain Kazim nicht. Als in Österreich zu Jahresbeginn die rechtspopulistische Regierungspartei FPÖ wegen eines Liederbuches mit Nazi-Texten der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt in Kritik geriet – schließlich war der damalige niederösterreichische FPÖ-Spitzenkandidat Mitglied der deutschennationalen Verbindung – reagierte der in Wien ansässige „Spiegel“-Korrespondent auf seine ganz eigene Weise.