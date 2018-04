Der moderne Mann: Bullshit-Bingo für Digital-Muffel

Also kaufte er sich in einem „Street-wear“-Laden ein Kapuzenshirt und ein paar Turnschuhe, die schon Hoodie und Sneaker hießen, als er Vorstandschef wurde, und das ist auch schon lange her. Außerdem legte sich Reschke ein Fitnessarmband zu. Nicht weil er nun Sport machen wollte, sondern weil er vor seinen Untergebenen damit so tun kann als ob.

Aber das reicht heute nicht mehr. Deshalb lädt er an diesem Morgen zum „Stand-up-Meeting“. Er hatte gelesen, dass bei Start-ups nur im Stehen konferiert wird. „Das spart Zeit und Kraft“, peitscht er die Runde vor ihm auf. „Viertelstunde. Mehr brauchen wir nicht. Und ... was macht die .... äh ... Churn Rate?“ Er spricht sie sogar unfallfrei aus. Seine Enkelin musste ihm vorher 100 Fachbegriffe aus Digitalien aufschreiben. KPI, Sales Funnel, Affiliate Marketing. So was alles.

„Und wie committen wir uns beim Thema Influencer, nachdem Instagram seine veralteten APIs abgeklemmt hat?“ Reschke schaut in die Runde. Jetzt hat er sie. Brandaktuelle Frage. Er setzt nach: „Was machen unsere Analyse-Tools? Ich höre!“ Kurze Pause, in der er natürlich nichts hört. Dann sagt er: „Berger? Any idea?“ Das Bullshit-Bingo seiner Enkelin fängt an, ihm Spaß zu machen.