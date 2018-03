Der moderne Mann: Ein Influencer in der Familie

Und um das hier nicht unnötig in die Länge zu ziehen: Sie bietet seinem Sohn eine dreiwöchige Südostasientournee an mit Beteiligung an den Gesamtumsätzen in Höhe von 3,8 Prozent, Launch einer eigenen Herrenkosmetikserie und einen Gastauftritt an der Seite von Michelle Yeoh in der chinesischen Ausgabe von „Jeopardy“ sowie eine eigens gecharterte Gulfstream, die ihn am Ende auch wieder zurück nach Deutschland bringe. Natürlich gemeinsam mit seinen Erziehungsberechtigten und Freunden.