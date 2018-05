Der moderne Mann: Knigge fürs Telefon

Am Tag der Tage ist Herr K. nun ab 14.45 Uhr richtig ein bisschen aufgeregt. In den Wochen davor haben sich die beiden Sekretariate einander angenähert wie bei israelisch-iranischen Abrüstungsverhandlungen. Wer ruft wen an? Wer stellt dann an wen zuerst durch? Wer muss also auf wen zwei Zehntelsekunden länger warten und sich folglich als Bittsteller fühlen?