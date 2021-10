Deutsch-Französische Finanzgruppe: Oddo BHF holt Rothschild-Banker für Schweiz-Geschäft

Die deutsch-französische Finanzgruppe Oddo BHF hat Martin Liebi zum Leiter des Geschäfts mit vermögenden Privatkunden in der Schweiz ernannt. Liebi, der bisher für die Privatbank von Edmond de Rothschild in Genf verantwortlich war, werde sein Amt voraussichtlich am 1. Januar 2022 antreten, wie Oddo am Dienstag mitteilte.