Deutsche Ausfuhren: Fahrzeuge bleiben mit Abstand größter deutscher Exportschlager

BerlinFahrzeuge waren 2017 das achte Jahr in Folge größter deutscher Exportschlager. Kraftwagen und Kraftwagenteile im Wert von 234,4 Milliarden Euro wurden ins Ausland geliefert, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das entspricht 18,3 Prozent der gesamten Ausfuhren. Zweitwichtigstes Exportgut waren erneut Maschinen mit einem Wert von 183,6 Milliarden Euro, was einem Anteil von 14,4 Prozent entspricht. Auf Platz drei kommen chemische Erzeugnisse mit 114,7 Milliarden Euro (9,0 Prozent).