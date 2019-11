Deutsche-Bank-Aktie: Regulierer stufen Deutsche Bank als weniger riskant ein

Die Bedeutung der Deutschen Bank für die Stabilität des weltweiten Finanzsystems ist nicht mehr so hoch wie bisher. Der Finanzstabilitätsrat (FSB) stufte das systemische Risiko des größten deutschen Geldhauses in seiner jüngsten Überprüfung geringer ein, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Sie attestierte dem Institut in allen fünf Kategorien – Größe, grenzüberschreitendes Geschäft, Vernetzung im Finanzsektor, Ersetzbarkeit und Komplexität – ein geringeres Risiko.