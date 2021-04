Deutsche-Bank-Aufsichtsratsmitglied BaFin stellt Strafanzeige gegen Schütz wegen Wirecard-Geschäften

Bloomberg hatte im Januar berichtet, dass die BaFin Wertpapiertransaktionen von Schütz im Zusammenhang mit Wirecard untersuche. Die Geschäfte betrafen unter anderem Optionen auf Wirecard-Aktien und fanden in zeitlicher Nähe zum April 2019 statt, als die SoftBank Group Corp. bekanntgab, in das Unternehmen investieren zu wollen. Die bloße Ankündigung stärkte das Vertrauen der Investoren in Wirecard, das durch Berichte der „Financial Times“ (FT) über Bilanzunregelmäßigkeiten unter Druck geraten war.