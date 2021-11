Deutsche-Bank-Chef: Sewing erneuert Forderung an EZB: Schneller gegen Inflationsschub vorgehen

Die Teuerungsrate im Euro-Raum lag im Oktober mit 4,1 Prozent so hoch wie seit mehr als 13 Jahren nicht mehr. In Deutschland, der größten Volkswirtschaft im Währungsgebiet, lag sie im vergangenen Monat sogar bei 4,5 Prozent. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent als optimales Niveau für die Wirtschaft an.