Deutsche Bank: Dokumente offenbaren Probleme der Deutschen Bank im Kampf gegen Geldwäsche

Unter anderem machen den Berichten zufolge offenbar Personalprobleme – etwa in den USA oder Irland – zu schaffen. In Spanien beispielsweise werden die Defizite unter anderem damit begründet, dass das entsprechende Team neu sei. In den USA sei die Fluktuationsrate hoch und die zuständigen Teams müssten noch Erfahrungen sammeln, um ihre Aufgaben befriedigend erledigen zu können, heißt es an anderer Stelle in dem Bericht. Die Deutsche Bank erklärte, sie werde nicht durch Personalthemen behindert und habe die Zahl der mit KYC befassten Mitarbeiter erhöht.