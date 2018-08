Deutsche Bank: Ex-Chef Fitschen hätte im Nachhinein Staatshilfe angenommen

FrankfurtDie Deutsche Bank hätte nach Einschätzung ihres früheren Chefs Jürgen Fitschen in der Finanzkrise möglicherweise von staatlicher Hilfe profitieren können. „Es wären Vorteile damit verbunden gewesen“, sagte Fitschen anlässlich seines bevorstehenden 70. Geburtstages (1.9.) der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. „Die nachhaltigen Korrekturen in den Bilanzen hätten schneller erledigt werden können. Das dauert hier in Europa zu lange.“