Deutsche Bank Finanzvorstand: Simulation von Investmentbanking-Abwicklung der Deutschen Bank könnte mehrere Monate dauern

„Eine solche Übung an sich ist keine Neuigkeit – die Neuigkeit ist, dass wir dies mit der EZB machen“ , sagte von Moltke. Er fügte hinzu, dass die Simulation mehrere Monate in Anspruch nehmen werde und vom Umfang her breiter sein werde als bisherige, die für britische und US-amerikanische Aufsichtsbehörden durchgeführt wurden.